Sede da Polícia Federal em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 13:04

Rio - Uma operação da Polícia Federal (PF) resultou na prisão de um traficante de armas e drogas nesta quinta-feira (29), no bairro Recreios dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. A 'Operação Delivery' teve a participação da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ).

O alvo da operação, que não teve sua identidade divulgada, era foragido da Justiça há mais de um ano. Ele possuía um mandado de prisão em seu nome após ser flagrado transportando farto material bélico e grande quantidade de drogas, oriundos do Paraguai para a comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.



De acordo com as investigações, o criminoso é um dos responsáveis pela introdução de drogas e armas nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro.