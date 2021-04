Homem abriu conta benefício em nome de outra pessoa Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 29/04/2021 14:14

Rio - A Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (Deleprev) prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), um homem que tentava sacar o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com documento falso, em uma agência bancária na Taquara, Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Federal, o homem, de 36 anos, pretendia retirar R$21.539,76 de uma conta benefício, na modalidade pensão por morte, aberta por ele no dia anterior, mas em nome de outra pessoa.

A ação contou com o apoio dos Núcleos Estaduais da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Rio e de São Paulo. Com o preso foram apreendidos um celular, cartões bancários e a identidade falsa.