Ônibus parados na garagem da Viação Acari Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 08:22 | Atualizado 30/04/2021 08:54

Rio - Rodoviários da Viação Acari cruzaram os braços, na manhã desta sexta-feira (30), em favor do pagamento do 13º salário e o salário de abril, ambos atrasados. A empresa anunciou que fecharia suas portas na manhã desta quarta-feira. De acordo com o Presidente do Sindicato dos Rodoviários, houve uma tentativa de negociação antes da paralisação, no entanto, as partes não chegaram a um acordo.

"A proposta inicial da empresa foi a de que os funcionários trabalhassem até o dia 21 de maio e depois receberiam esses dias, o que não foi aceito pelo sindicato e nem pela a categoria. O sindicato informou a empresa que os trabalhadores só voltam se for depositado pelo menos salário do mês e o ticket alimentação, caso contrário a paralisação continua", disse a nota do Sindicato dos Rodoviários.

Segundo a Rio Ônibus, a viação Acari cobre as linhas 607, 677 e 686 pelo Consórcio Transcarioca e as linhas 254, 277, 456, 457 e 650 pelo consórcio Internorte. Não há informações sobre quantos passageiros serão afetados pela paralisação no dia de hoje.

A Secretária Municipal de Transportes informou que o consórcio é responsável pela operação das linhas e também pelo gerenciamento das empresas integrantes do grupo, que deverão suprir os mesmos itinerários para não deixar os usuários desassistidos.

O Presidente do Sindicato, Sebastião José informou que a Rio Ônibus e a Prefeitura do Rio seriam notificadas na manhã de hoje e que outras cinco empresas de ônibus da cidade também correm risco de fechar as portas.

"Estamos notificando agora pela manhã a prefeitura, a Rioônibus e os consórcios sobre a grave situação em que se encontram as empresas de ônibus na cidade. Vale lembrar que as empresas Paranapuan, Vila Isabel, Pavunense, Penha Rio e a Campo Grande também se encontram na mesma posição e com sério risco de fecharem. Se não houver acordo, na segunda-feira iremos convocar assembleia com os funcionários da Acari e as demais citadas, para definir o que será feito" disse Sebastião.

Crise no setor de transportes

