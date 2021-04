Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca Rafael Nascimento / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:48 | Atualizado 30/04/2021 13:01

Rio - O presidente da Unidos da Tijuca e empresário, Fernando Horta, foi assaltado na noite desta quinta-feira (29) na Rua Dona Delfina, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu por volta das 23h50. Horta estava sozinho e sem seus seguranças.

Em depoimento à polícia, Horta disse que trafegava com seu carro, um Mercedes Benz 350E, quando dois homens armados, em um veículo não identificado bloquearam a rua. Segundo ele, o carro não possui rastreador, o que dificulta a localização do veículo. O carro usado por ele é avaliado em quase R$ 150 mil.

Publicidade

Dois homens saíram de dentro do carro e renderam o sambista. Um deles entrou no carro e pediu para que ele entregasse todos os pertences. Segundo o presidente da Tijuca, um dos assaltantes tenha aproximadamente 25 anos. A dupla fugiu do local levando os dois carros, além de alguns pertences.

A ocorrência foi registrada na 19ª DP (Tijuca).

Publicidade

Por meio de nota, a assessoria da Unidos da Tijuca disse que "vem a público para confirmar oficialmente a ocorrência de um assalto na noite desta quinta-feira (29) na Rua Delfim Moreira, próximo à rua Uruguai na Tijuca, por volta das 23h. Os criminosos levaram o carro do presidente da agremiação Fernando Horta, um Mercedes 350 executivo, bem como celular e todos os pertences. No interior do carro havia documentos pessoais e da agremiação, além de alguns produtos da escola, tais como camisas de enredo. Mais informações sobre a investigação e até mesmo sobre a possibilidade de recuperação do material levado devem ser divulgados pela Polícia oportunamente".