Por O Dia

Publicado 30/04/2021 14:56 | Atualizado 30/04/2021 14:57

Rio - O vereador Dr. Jairinho (sem partido) já foi transferido para uma cela comum do Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, conhecido como Bangu 8. A unidade é exclusiva para presos com nível superior ou condenados pelas investigações da Operação Lava Jato. O parlamentar é investigado por envolvimento na morte do enteado Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março.