Grupo será contemplado a partir desta segunda-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 13:44



Rio - A prefeitura do Rio inicia nesta segunda-feira (3) a vacinação contra a covid-19 para profissionais de saúde com idades de 39 a 35 anos. A imunização para esse grupo acontece na mesma semana em que o calendário para os grupos prioritários foi antecipado, contemplando pessoas de até 52 anos.

Entre os beneficiados, estão médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogo, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários, além de seus técnicos e auxiliares.



Publicidade

Na segunda, a vacinação fica disponível para esses profissionais com 39 anos, na terça para os com 38, quarta 37, quinta 36 e na sexta-feira (7), para os com 35 anos. Quem não conseguir tomar a dose no dia estipulado, pode procurar os postos no sábado, quando acontece a repescagem. Os profissionais devem apresentar documento original com foto e comprovante dos conselhos de classe.

No sábado, profissionais que não se vacinaram podem procurar os postos da SMS Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde