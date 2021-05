29ª DP (Madureira) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 01/05/2021 16:55

Rio - Dois homens suspeitos de terem roubado cargas foram presos, nesta sexta-feira, em Madureira. De acordo com investigações da 29ª DP (Madureira), eles teriam roubado materiais para instalação de redes de internet avaliados em R$ 200 mil de uma empresa de telefonia. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Segundo a Polícia Civil, um dos criminosos é ex-funcionário da empresa de telefonia. Já o outro envolvido é o dono do carro que foi usado para o crime. Ele teria recebido R$ 5 mil pelo serviço. No último dia 9 de abril, os criminosos assaltaram um caminhão no bairro Nova Cidade, em Nilópolis, Baixada Fluminense.

Contra a dupla, foi cumprido um mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça, com base em investigação da unidade. Os policiais apreenderam, ainda, o carro e um simulacro de arma de fogo utilizado no delito. Ambos os presos foram encaminhados para o sistema prisional.