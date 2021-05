Homem foi encontrado na BR-101 Divulgação/PRF

Publicado 01/05/2021 19:09

Rio - Um homem foi preso, na noite desta sexta-feira (30), após tentar assaltar pedestres, em BR-101, na altura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A ação aconteceu quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentava outra ocorrência na 76ª DP (Niterói).



De acordo com a PRF, os agentes foram acionados por duas vítimas que tinham acabado de passar por uma tentativa de assalto. Elas contaram que foram abordadas por um homem que fingia estar armado, em uma rua próxima, e informaram as características do assaltante para os policiais.



Os agentes realizaram buscas nas imediações e conseguiram encontrar o suspeito próximo a BR-101. Ao ver a viatura policial, o suspeito fugiu, mas acabou preso. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas como o autor da tentativa de assalto.