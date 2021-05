Hospital Alberto Torres Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 10:59

Rio - Duas pessoas foram baleadas na madrugada deste domingo, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. As vítimas, um homem e uma mulher, deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) devido aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada dos feridos na unidade de saúde e confirmaram a causa. Não há registro sobre o motivo dos disparos. O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).