Três micos, um filhote de coruja e um filhote de jabuti foram resgatados na ação Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 14:54

Rio - Dois homens foram presos, na manhã deste domingo, por vender animais silvestres em uma feira de rua no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Três micos, um filhote de coruja e um filhote de jabuti foram resgatados na ação. As identidades do suspeito não foram divulgadas.

A operação foi feita por policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e do 15º BPM (Duque de Caxias), em parceria com uma equipe da Operação Segurança Presente de Duque de Caxias. Foi encontrada com os suspeitos uma quantidade de dinheiro em espécie, que foi apreendida. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias).