Publicado 02/05/2021 17:58

Rio - A família e amigos de Marcelo Freitas Martins, de 53 anos, buscam por informações sobre seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a última quinta-feira (29), quando saiu de casa para fechar o bar onde trabalha, próximo ao conjunto do Ipase, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a esposa de Marcelo, Silvana Maria da Silva, na manhã de seu desaparecimento, ele esteve em uma Clínica da Família da região para acertar detalhes de uma cirurgia a qual vai ser submetido. Depois, ele foi para casa deixar documentos e seguiu para o bar onde trabalha.



Silvana conta que na parte da tarde ele esteve em casa para almoçar e, por volta das 17h, voltou ao trabalho para fechar o bar, mas não retornou para casa. Marcelo vestia uma camisa de manga comprida preta, com uma outra verde musgo por baixo e uma bermuda. Ele tem ainda uma cicatriz no peito, por conta de uma cirurgia no coração, realizada na infância.



Ainda segundo a esposa, ela procurou a 27ª DP (Vicente de Carvalho), mas disse que não sabe se o caso chegou a ser registrado, já que a agente que a atendeu apenas anotou o nome e o endereço de Marcelo. “Tinha uma menina com uma má vontade, não queria anotar nada. Só pediram o nome dele, o nome da mãe dele e o endereço”, desabafou Silvana.



Os familiares de Marcelo chegaram a procurar por ele no Hospital Estadual Getúlio Vargas e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Penha, também na Zona Norte, mas não tiveram notícias. Quem tiver informações sobre seu paradeiro pode entrar em contato com Silvana pelo telefone (21) 98749-5117.



“Ele não tem desavença com ninguém. Pelo contrário, todo mundo conhece ele no conjunto, porque ele foi nascido e criado aqui. Todo mundo aqui está correndo atrás, procurando por ele”, disse a esposa. O casal tem um filho de dez anos.