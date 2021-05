Cristo ganha a cor amarelo em celebração ao Maio Amarelo Divulgação/Detran

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 08:02

Rio - O Detran.RJ realizará uma missa aos pés do Cristo Redentor, nesta segunda-feira (03), às 17h30, com o intuito de chamar atenção para as celebrações do Maio Amarelo. O movimento mundial foi criado para chamar atenção para o alto número de mortos e feridos no trânsito. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, presidirá a missa. Em seguida, o monumento será iluminado de amarelo durante uma hora. Em função da pandemia, a celebração não terá a presença de público e será transmitida pelo canal do Detran.RJ no YouTube e pelos canais do Cristo Redentor e do Padre Omar.



O amarelo é a cor de atenção no trânsito, e, junto com o laço, que representa saúde, são os símbolos da luta para conscientizar as pessoas a utilizar a direção defensiva e salvar vidas. Dados do Detran.RJ mostram que, no Estado do Rio, em 2020, mesmo durante a pandemia, 19,1 mil pessoas foram mortas ou feridas em decorrência dos acidentes. Além disso, nos dois primeiros meses deste ano, o número chegou a 3.479 vítimas. O somatório dos acidentados em janeiro e fevereiro de 2021 equivale a quatro aviões A-380 - o maior do mundo -, lotados em sua capacidade máxima.



“São vidas perdidas, causando grande sofrimento a todos, sejam amigos ou familiares. Muitas vezes, os acidentes acontecem pela falta de pequenos cuidados essenciais, como o não uso do cinto de segurança ou o uso do celular ao dirigir”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder. “Em mais um ano, o Cristo Redentor será iluminado pela conscientização da população sobre os acidentes de trânsito. A atenção às regras do trânsito salva vidas!”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.



Konder complementa: “É um mês dedicado a essas reflexões e a ações educativas. Como no ano passado, por conta da pandemia, vamos adotar ações digitais ou com poucas pessoas, ampliando o alcance das mensagens por meio da mídia e das nossas redes sociais”.



Este ano, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que coordena ações educativas no trânsito em parceria com os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), usará no Maio Amarelo o slogan "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.



“A intenção é fazer com que a população perceba a importância do papel de cada agente no trânsito e se coloque no lugar do outro. Afinal, se numa hora a pessoa está dirigindo, na outra pode ser pedestre ou estar numa bicicleta”, ressalta o coordenador-geral de Educação para o Trânsito do Detran.RJ, Rodrigo Varejão.





Campanha #VAINARESPONSA



O Detran.RJ criou uma campanha especial para o Maio Amarelo. Para que as mensagens de cuidado com a vida sejam bem recebidas e assimiladas pela maior parte da população, o departamento escolheu a hashtag #VAINARESPONSA, que marcará as ações educativas a serem realizadas.



A marca dialoga com o jeito de falar descontraído da população fluminense e sintetiza a responsabilidade que todo cidadão deve ter ao conduzir um veículo. A comemoração do Maio Amarelo neste ano foi iniciada pelo Detran no sábado, dia 1º de maio, com a iluminação do prédio-sede do departamento, no Centro da capital.





Sobre o movimento Maio Amarelo



A primeira edição do Maio Amarelo aconteceu em 2014, com base em uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) que definiu o período entre 2011 e 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. Maio foi escolhido por ter sido o mês em que a resolução da ONU foi publicada, em 11 de maio de 2011.



Os últimos dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), referentes a 2018, mostram que os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo o planeta. São, em média, cerca de 1,35 milhão de óbitos por ano.



Estatísticas do Detran.RJ revelam ainda que as principais vítimas do trânsito são homens jovens, entre 18 e 40 anos. Além disso, as crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos incompletos, mesmo não sendo os agentes principais do trânsito, representam cerca de 5% das vítimas a cada ano. “São dados extremamente relevantes, pois estamos falando da juventude e dos nossos filhos”, frisa o presidente Adolfo Konder.





SERVIÇO:

Missa pelas vítimas dos acidentes de trânsito e iluminação especial pelo Maio Amarelo

Data: 3 de maio

Horário: 17h30

Acompanhe pelos canais (youtube.com/cristoredentoroficial<http://youtube.com/cristoredentoroficial>) e do Padre Omar (youtube.com/padreomar<http://youtube.com/padreomar>).