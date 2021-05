Nesta primeira fase, 45 servidores entre fiscais, auxiliares e guardas municipais, divididos em três turmas de 15 alunos, serão contemplados. Divulgação / SMTR

03/05/2021

Rio - Começou nesta segunda (3) o curso de qualificação que vai ampliar a capacidade dos fiscais da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) para atuarem no trânsito da cidade. O aperfeiçoamento, com base no Código Brasileiro de Trânsito (CTB), vai reforçar as ações de controle no tráfego do Rio através das aulas de atualização de agentes.

Segundo o subsecretário da pasta, Eduardo Furtado, a iniciativa significa, na prática, mais profissionais nas ruas para fiscalizar o trânsito na cidade. "Esta atualização é importante para que os fiscais da secretaria não se limitem a vistoriar apenas a operação e as condições dos veículos de transporte públicos, mas também possam identificar eventuais infrações e autuar os motoristas flagrados em irregularidade", afirmou.

As aulas serão ministradas na Estrada do Guerenguerê, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Nesta primeira fase, 45 servidores (fiscais, auxiliares e guardas municipais), divididos em três turmas de 15 alunos, serão contemplados. Na sequência, o aperfeiçoamento será estendido a funcionários de outros setores da SMTR e demais órgãos da Prefeitura envolvidos com a área.



Com duração de 32 horas, o curso será realizado em duas semanas, de maneira online e presencial, respeitando os protocolos sanitários.