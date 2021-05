Kits alimentação. Eduardo Campos/Divulgação

Rio - Escolas da rede estadual de ensino seguem disponibilizando aos alunos os alimentos antes consumidos na merenda. A ação vem sendo realizada desde maio do ano passado e em um ano, foram entregues 2 milhões de kits de ajuda alimentar aos estudantes fluminenses mais vulneráveis. O investimento feito até aqui é de cerca de R$ 164 milhões. Comparado ao ano passado, a Secretaria de Educação (Seeduc) aumentou em 10% os recursos para a merenda escolar e destinou, em 2021, R$ 59 milhões para esse objetivo.

De acordo com a Seeduc, cada escola recebe verba para a compra de itens de alimentação de acordo com sua quantidade de alunos. As unidades fazem o levantamento dos estudantes interessados em receber alimentos e realizam a entrega em dias e horários alternados.

"Em tempos desafiadores como esse pelo qual estamos passando, a escola cumpre seu papel de acolhimento do aluno. Além de assegurar parte da alimentação mensal do jovem, a entrega do kit ajuda o estudante mais vulnerável a manter seu vínculo com a escola. É um trabalho importantíssimo que diretores e suas equipes fazem todo mês pela educação fluminense" afirma o secretário de Educação, Comte Bittencourt.

Entregas

Durante a pandemia, os diretores das unidades são os responsáveis por essa distribuição. A Seeduc destacou que as entregas vem seguindo todos os protocolos sanitários e orientações da Secretaria de Saúde.



Por meio de aplicativo de mensagens e redes sociais, o diretor William Menezes, do Colégio Estadual Hebe Camargo, que fica no bairro Pedra de Guaratiba, na capital, divulga a lista de compras, valores, e agenda a entrega dos kits em dias e horários alternados.



"Com a suspensão das aulas presenciais, todos nós tivemos que repensar novas formas de ensinar e de apoiar nossos alunos neste momento. Além de todas as iniciativas pedagógicas, uma das ações foi a distribuição de kits de ajuda alimentar para o estudante. Desde abril de 2020, estamos trabalhando nessa entrega, atentos à qualidade dos alimentos e respeitando a periodicidade no processo da entrega", disse.



A diretora do Centro Interescolar Estadual (CIE) Miécimo da Silva, em Campo Grande, também está sempre em contato com os alunos para informar sobre a agenda de entregas dos kits.