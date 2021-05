Detro-RJ encerrou o mês de abril com 165 multas aplicadas Divulgação

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) encerrou o mês de abril com 165 multas aplicadas. Desse total, 85 foram registradas em ônibus, 13 em vans intermunicipais e 67 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente.

Os agentes atuaram em todo o estado. As ações tiveram o objetivo de verificar a qualidade dos serviços prestados pelos ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente.

As principais irregularidades flagradas em ônibus foram o não cumprimento do quadro de horário; mau estado de conservação do veículo; falta do documento de porte obrigatório e o descumprimento de normas de acessibilidade. Entre os motivos mais recorrentes nas vans estão o não cumprimento de portaria emitida pelo Detro-RJ, o embarque de passageiros ao longo do trajeto, além de alteração de itinerário.