Acidente envolvendo dois veículos na altura do viaduto Maria Paula, na RJ-106 Google Maps

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 15:32

Rio - Um carro capotou na RJ-106, altura do viaduto do bairro de Maria Paula, em São Gonçalo, após colidir com um outro veículo por volta das 11h25 desta segunda-feira. Um jovem, identificado como João Moura, de 20 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. O estado dele é estável.



Além 3º Grupamento de Bombeiros Militar (Niterói), policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) também foram acionados. Não houve outros feridos no acidente. O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro).

A região apresentou lentidão no trânsito no momento do ocorrido, mas motoristas não encontram mais retenção no local. O carro já foi retirado do local.