Publicado 03/05/2021 15:50

Rio - Apaixonado pelo trabalho dos policiais, o pequeno Arthur, morador de São Gonçalo, foi surpreendido com a presença de uma equipe do Operação São Gonçalo Presente na sua festa de aniversário de cinco anos com o tema Segurança Presente/Polícia Militar. Além da comemoração temática e da presença dos agentes, o aniversariante, que estava vestido com o uniforme da corporação, recebeu presentes da equipe.

A mãe de Arthur, Lorrayne Barcelos, procurou um policial da Operação São Gonçalo Presente após o pedido do filho e perguntou se algum agente poderia comparecer à festa para fazer uma surpresa ao aniversariante.

Atendendo ao pedido, uma equipe do Segurança Presente fez uma presença simbólica na festa, chegando ao local por volta das 20h30, com presentes para o menino Arthur, como um capacete de brinquedo da polícia e uma máscara de proteção contra a covid-19 da instituição.

"O aniversariante ficou muito feliz e emocionado, assim como toda sua família e amigos presentes. Quanto a nós, nos sentimos honrados com o reconhecimento de uma criança, e ainda mais motivados para realizar um trabalho exemplar", disse a corporação, em nota.

O aniversariante ainda posou para fotos em cima da moto de um dos agentes e em frente ao carro do Segurança Presente.

Segundo a mãe do aniversariante, o menino tem uma grande admiração pelo trabalho dos agentes e pela instituição. "Gratidão Senhor! Que noite inesquecível... Obrigado aos policiais do Centro Presente por me ajudar a realizar mais um sonho dele. Hoje foi emocionante demais! Cinco anos de vida comemorado em grande estilo. Você merece meu filho, meu futuro policial", escreveu a mãe do menino na rede social.