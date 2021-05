Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:31

Rio - Moradores da comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relataram um intenso tiroteio na região, na manhã desta terça-feira. Os tiros teriam começado por volta das 7h10.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que não realiza nenhuma operação na região. Segundo a corporação, o comando do 15º BPM (Duque de Caxias) intensificou o policiamento no bairro de Vila Leopoldina desde o último final de semana. No sábado e domingo, criminosos tentaram expandir suas ações próximo a região.

A PM ressaltou que, até o momento, não há registro de ocorrência.