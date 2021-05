Fabrício Queiroz Reprodução / SBT

Rio - Menos de dois meses após deixar a prisão, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos) e ex-PM

Fabrício Queiroz vai passar por uma inspeção de saúde na Polícia Militar para adquirir uma arma de

fogo. De acordo com informações do portal 'G1', a Diretoria Médica Pericial da corporação recebeu a notificação nesta segunda-feira.

A PM do Rio estabeleceu, desde 2016, que agentes da reserva devem passar por uma análise de aptidão clínica e psicológica antes de conseguir autorização para ter uma arma de fogo. Essa análise é feita por uma Junta de Inspeção de Saúde.



Ainda não há informações se a PM concedeu a autorização a Fabrício.

Prisão

Fabrício Queiroz foi preso no dia 18 de junho de 2020 em uma operação conjunta entre o Ministério Público do Rio (MPRJ) e o de São Paulo (MPSP). O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro foi encontrado em um imóvel de Frederick Wassef, advogado do parlamentar, em Atibaia, no interior de São Paulo.

O local onde Queiroz estava funciona como um escritório do criminalista que defende o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso que apura suposto esquema de "rachadinha" de verbas do antigo gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A polícia precisou arrombar o portão e a porta da residência. O PM estava no local há cerca de um ano.

A ação para a prisão de Queiroz foi batizada de Operação Anjo e foi autorizada pela Justiça do Rio. Além da captura do PM, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão em uma casa próxima de uma residência da família Bolsonaro em Bento Ribeiro, na Zona Norte, além de outros endereços.

Rachadinha

Queiroz virou alvo do MPRJ após um relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) apontar uma movimentação atípica em sua conta de R$ 1,2 milhão.