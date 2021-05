Maio Amarelo: Por dia, sete pessoas morreram em acidentes de trânsito na última década no estado do Rio Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Publicado 04/05/2021 13:17

Rio - Um relatório do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontou que sete pessoas morreram a cada 24 horas e 100 se feriram, em média, em acidentes de trânsito na última década no estado do Rio. Segundo os dados, entre 2011 e 2020, 20.780 pessoas vieram à óbito. Outras 363 mil se lesionaram nas mesmas circunstâncias. Só em 2020, quase 1.900 pessoas morreram e mais de 17 mil se feriram. Os números representam uma média de 5 mortes e 48 feridos por dia.

O levantamento do número de vítimas de acidentes de trânsito feito pelo ISP faz parte do balanço da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, ação proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre o alto número de mortos e feridos nas ruas e estradas. Neste mês também tem início a campanha Maio Amarelo, que, em 2021, traz o tema "Respeito e responsabilidade: pratique no trânsito".

Na última década, no estado do Rio, os municípios do interior tiveram maior proporção de vítimas fatais (43,3%), enquanto a capital teve o maior número de acidentados (46,3%). O cenário para vítimas fatais de acidentes se manteve em 2020 e o interior atingiu a maior taxa por 100 mil habitantes do estado (17,1). Na cidade do Rio, tanto na década quanto no ano de 2020, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos ficaram em primeiro lugar no ranking dos bairros com maior número de vítimas fatais e não fatais. Santa Cruz e Paciência aparecem em segundo lugar na lista das localidades que registraram maior número de mortos.

Apesar do ano passado ter apresentado um menor número de acidentados por conta do isolamento social, a região da Grande Niterói, que abrange Niterói, São Gonçalo e Maricá, registrou uma taxa de 126,3 por 100 mil habitantes, liderando o ranking fluminense. Os adultos com idades entre 30 e 59 anos foram os que mais se acidentaram, entre 2011 e 2020, tanto de forma fatal (46,0%), como tão fatal (49,0%). Os homens representaram a maior parcela de mortos (78,6%).

"Esses dados são assustadores, mas muito importantes para que a gente consiga mostrar para a população o tamanho do problema que temos no trânsito. Como diz o tema da campanha do Maio Amarelo deste ano, nós devemos praticar o respeito e, principalmente, a responsabilidade no trânsito. Mais de 20 mil pessoas perderam a vida nos últimos dez anos. Isso sem contar com os que sobreviveram, mas ficaram com alguma sequela do acidente. O ISP fez esse levantamento com o intuito de prover mais dados para o debate e a construção de um trânsito mais seguro", disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.