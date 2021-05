Projeto é do deputado Rosenverg Reis Divulgação

Rio - Unidades da rede pública de ensino do Rio de Janeiro poderão contar com o programa 'Disque Ronda Escolar' para facilitar as denúncias de crimes nos colégios. É o que prevê o projeto de lei 203/19, do deputado Rosenverg Reis (MDB), aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta terça-feira (04). A iniciativa seguiu para análise do governador Cláudio Castro (PSC), que tem 15 dias para sancioná-la ou vetá-la.

De acordo com a proposta, o Executivo deverá criar uma linha telefônica exclusiva para receber as demandas relacionadas às escolas e ao entorno. O número deverá ser divulgado por meio de cartazes.

"Infelizmente, nossos estudantes ainda são afetados pela violência, ameaça e insegurança nas escolas. Com a disponibilização de um telefone específico para atendimento das demandas, a polícia poderá agilizar a repressão, e até mesmo a prisão de criminosos que estejam atuando contra nossa educação", justificou Rosenverg Reis.