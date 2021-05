Moto clonada foi encontrada em estabelecimento de Niterói Detran / Divulgação

Publicado 04/05/2021 19:23

Rio - O Detran apreendeu, nesta quarta-feira, uma motocicleta clonada em um estabelecimento comercial no bairro Ilha da Conceição, em Niterói. De acordo com o órgão, a investigação teve início após o proprietário original do veículo abrir um processo no Detran, alegando o recebimento de multas vindas de São Paulo, embora fosse morador de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

Com as investigações, a Corregedoria do Detran chegou à moto clonada, que tinha sido revendida para terceiros, em uma loja de Niterói, mas teve o negócio desfeito. O dono do estabelecimento, que foi procurado pelos agentes do departamento, apresentou a documentação da motocicleta, alegando tê-la comprado em um leilão público.

"Vamos buscar, cada vez mais, um trabalho integrado com a Polícia Civil para intensificar a localização desses veículos e, assim, fornecer as informações necessárias para que os responsáveis possam ser identificados", informou o corregedor do Detran, Glaucio Paz e Silva.