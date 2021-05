Suspeito vinha do Aeroporto de Viracopos Divulgação/Polícia Federal

Rio - A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (4), um homem que transportava drogas, no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. O suspeito vinha de um voo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo.

O homem foi abordado em uma fiscalização de rotina e demonstrou nervosismo quando se deparou com os policiais. Durante a revista, os agentes encontraram aproximadamente 3,5 quilos de maconha e 4,6 quilos de uma substância branca em cinco pacotes escondidos na mala.



O suspeito foi levado para a Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas e a pena pode chegar até 15 anos de reclusão.