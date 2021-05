Hospital Municipal Conde Modesto Leal Reprodução/GoogleMaps

Rio - Um grave acidente deixou três pessoas feridas, na manhã desta terça-feira, na RJ-114, Rodovia que liga Itaboraí e Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo informações, um veículo perdeu a direção e colidiu com outro no sentido oposto da via. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá.

De acordo com a a Secretaria Municipal de Saúde, José Augusto da Silva, de 34 anos, foi transferido para o Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres; José Augusto Til da Silva, de 32 anos, passou por procedimento cirúrgico na perna direita e engessou o braço esquerdo; e Alexandre da Silva, de 43 anos, passou por avaliação ortopédica e foi liberado.