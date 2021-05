Henry Borel Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 09:49 | Atualizado 05/05/2021 09:51

Rio - Após a conclusão do inquérito do caso Henry, Leniel Borel, o pai do menino, desabafou nas redes sociais e afirmou que 'a justiça está começando a ser feita'. Henry, de 4 anos, morreu no dia 8 de março, vítima de uma sessão de tortura e agressão por parte do padrasto, o Dr. Jairinho, segundo apontam as investigações da Polícia Civil.

No Instagram, Leniel compartilhou um novo clique do filho, sorrindo usando um gorro de Natal, e agradeceu a todos que ajudaram a esclarecer o caso da morte do menino. "Henry, hoje vimos a justiça começando a ser feita. Gratidão a todos que têm nos ajudado na busca pela verdade: Deus, obrigado primeiramente pelo filho maravilhoso que me deste. Agradeço por atender nossas orações, não deixar nada encoberto e fazer prevalecer sua justiça. O seu grande amor me constrange todo dia! Obrigado à Polícia Civil, à imprensa e meus advogados pelo trabalho incansável e diligente. A todos os amigos, família e igreja, muito obrigado pelas orações, palavras de carinho e todo apoio que temos recebido diariamente. Juntos seremos sempre mais fortes!", escreveu.

O inquérito foi concluído nesta segunda-feira (3) e indiciou Jairinho e Monique por homicídio duplamente qualificado. O vereador foi denunciado ainda por tortura nos dias 2 e 12 de fevereiro , a mãe da criança por omissão quanto à tortura do dia 12. Devido à finalização do inquérito, Monique perdeu a chance de ser ouvida novamente pela polícia depois de sustentar em seus primeiros depoimentos que o menino teria sofrido um acidente doméstico.

Há um mês presa, Monique Medeiros passou a escrever cartas ao ex-marido e ao delegado que investiga a morte do menino. Nas cartas, a professora diz estar arrependida pela morte do filho e implora para que seja ouvida novamente pela Polícia Civil. "Preciso dar a versão verdadeira do que aconteceu! Esse relato é apenas um desabafo de uma mãe que clama pela verdade', escreve ela em um trecho.

