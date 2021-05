Em depoimento em sua conta no Twitter, o prefeito aproveitou para fazer um apelo à população e disse que o ator foi mais uma vítima da Covid-19, que já matou mais de 400 mil pessoas no Brasil IMAGEM ARQUIVO

Publicado 05/05/2021 12:28 | Atualizado 05/05/2021 13:50

Rio - O ator e humorista Paulo Gustavo, morto na noite desta terça-feira em decorrência das complicações da covid-19 , será cremado em uma cerimônia íntima e restrita aos familiares.

Internado desde março, Paulo não resistiu a uma embolia, detectada no último domingo. Além de agradecer pelas orações, a assessoria do ator informou sobre as condições do velório.



“Falecido na noite da última terça-feira (4), aos 42 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, Paulo Gustavo será cremado, nesta quinta-feira (6), em cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. O local não será divulgado, a fim de evitar aglomerações neste período de pandemia. Mais uma vez, agradecemos a todos pelas mensagens de carinho e apoio”, diz a nota.

