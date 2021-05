Castro e Bolsonaro Reprodução / Youtube

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), recém-empossado no cargo, recebe na tarde desta quarta-feira (5), o presidente da república, Jair Bolsonaro, no Palácio das Laranjeiras, em Laranjeiras. Segundo a secretaria de governo, a primeira visita do presidente após a efetivação de Castro à frente do governo do Estado é um encontro de cortesia e, por isso, a pauta não foi definida.

Apesar de não ter pauta definida, a expectativa é que Bolsonaro e Castro tratem assuntos de interesse do governo do Rio, como a questão financeira envolvendo o Regime de Recuperação Fiscal e questões relacionadas à covid-19. Bolsonaro e sua comitiva, que terá o filho Flávio Bolsonaro como integrante, também se encontrará com o secretariado de Castro.

Com a efetivação do governador, as pastas também tiveram seus gestores oficializados. Foi o caso do secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, e o novo líder da Secretaria estadual de Fazenda, Nelson Rocha.

Bolsonaro e Castro estiveram juntos na última semana, quando ambos participaram do leilão da Cedae, na Bolsa de São Paulo. O encontro aconteceu na última sexta-feira, um dia antes da cerimônia de posse que efetivou Castro como governador do Rio.

