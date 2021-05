DRFA neutraliza assaltante na Zona Norte do Rio após roubo a ônibus Divulgação

Rio - Um assaltante sem identificação foi morto durante uma perseguição com policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), na noite desta terça-feira, no bairro de Anchieta, Zona Norte do Rio. De acordo com informações da DRFA, agentes da especializada realizavam uma ronda na região para reduzir os roubos e furtos de veículos, quando foram abordados por duas pessoas que foram assaltadas por um homem armado dentro de um ônibus. Segundo as vítimas, o homem teria entrado em um condomínio da região.



Na ação, uma arma usada pelo assaltante foi apreendida. Divulgação

Uma mulher que estava no local informou que o criminoso invadiu sua casa e pulou um muro de cinco metros. O bandido foi perseguido e encurralado pelos policiais e, conforme depoimento dos agentes, reagiu atirando. De acordo com a DRFA, os policiais atiraram no suspeito, que caiu do telhado de uma casa.

Ainda em depoimento, os agentes informaram que o local era de difícil acesso para o socorro, mas acionaram os bombeiros para o resgate. Quando os militares chegaram ao local, o criminoso já havia morrido. Nenhum inocente foi atingido no tiroteio e uma arma foi apreendida durante a ação.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).