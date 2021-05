Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:13

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) participou do lançamento do programa Favela com Dignidade, no Palácio da Cidade, em Botafogo, nesta quarta-feira. A iniciativa da Secretaria Especial de Ação Comunitária (Seac), que foi noticiada com exclusividade pelo O DIA , vai levar serviços da Prefeitura às favelas cariocas, em parceria com outros órgãos municipais. O programa abriga três projetos: Turistando com a comunidade, Casa Carioca e Recicla Comunidade.Paes destacou a importância de que todas as secretarias da prefeitura mantenham uma integração constante com a de Ação Comunitária. Ele ainda lembrou que as favelas e seus moradores têm prioridade em seu governo."É obrigação de todas as secretarias olharem para as favelas. Quem mais precisa dos governos são os mais pobres. Sei que as coisas ainda não estão boas, mas vão melhorar. A Secretaria de Ação Comunitária tem por função lembrar todos os órgãos municipais, permanentemente, que os serviços prestados no asfalto também têm que ser prestados nas favelas, com a mesma qualidade e, em alguns casos, até com mais intensidade, dada a maior necessidade dessas áreas", frisou Paes.O programa Turistando com a comunidade vai dar ao morador a oportunidade de conhecer a cidade onde mora, com visitas guiadas dentro e fora das favelas. Enquanto o Casa Carioca terá como finalidade melhorar as unidades habitacionais que ofereçam risco à saúde. Aberturas de janela para maior circulação de ar e instalações sanitárias são alguns exemplos de melhorias imediatas que serão proporcionadas pelo projeto.Já o Recicla comunidade vai reforçar a renda da população por meio da cadeia produtiva da reciclagem. O morador levará o material (plástico, vidro, alumínio, ferro, papelão) ao Centro de Apoio para Reciclagem (CAR) a ser instalado na comunidade. Receberá em troca um cartão com dinheiro creditado, que poderá ser usado no comércio local.Algumas comunidades já começaram a ser contempladas com parte dos serviços. As próximas a receberem o projeto integralmente são Vila Sapê, Asa Branca e Virgolândia, localizadas em Jacarepaguá, na Zona Oeste.Para a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha, o programa dá voz e vez para quem mora em comunidade, com o acesso facilitado da população aos serviços prestados pelo município."Melhorar a vida das pessoas com políticas públicas eficientes é a nossa missão. A favela tem que ser tratada com muita dignidade, assegurando qualidade de vida a todos os moradores. Quando os órgãos públicos se juntam, quem ganha é o povo. Não temos mais tempo nem chance de errar com os mais pobres. É do alto que se vê o Rio", disse a secretária que, em seguida, saudou todos os líderes comunitários presentes e os parabenizou pelo seu dia, comemorado nesta quarta-feira.