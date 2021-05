Material apreendido pela polícia Foto: Reprodução / São Gonçalo Presente

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:56 | Atualizado 05/05/2021 16:04

Rio - Um casal foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira, por tráfico de drogas e associação para o tráfico em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Policiais da Operação São Gonçalo presente apreenderam 636 pinos de cocaína e 60 tabletes de maconha. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.



De acordo com os agentes, o suspeito tentou fugir dos policiais e entrou em uma vila de casas na Rua Albano Santos Lima, em Boaçu. A dona da casa deixou que a equipe policial entrasse que, após revista, encontrou a mochila do suspeito com as drogas. A mulher confessou que guardava a droga para o criminoso. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).