Rio - Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram, nesta quarta-feira, um projeto de lei que garante a prioridade de investigação de crimes que resultem na morte de crianças e adolescentes. Escrito pelos deputados Rodrigo Amorim (PSL) e Bebeto (Pode), o PL 1.495/19 segue para sanção ou veto do governador do Rio, Cláudio Castro (PSC).

A lei, aprovada em discussão única, prevê que o Ministério Público priorize inquéritos policiais de crimes relacionados ao abuso, tortura, maus tratos, exploração sexual, tráfico e outras violações dos direitos de crianças e adolescentes.



"Essa medida é para trazer às vítimas, aos seus familiares e à sociedade como um todo uma resposta mais célere do poder público quanto à solução desses casos e quanto ao controle da criminalidade", justificou o deputado Rodrigo Amorim.



