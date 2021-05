Fotos obtidas pela polícia de Marley Paiva durante assalto a banco em 2019, sobre o qual havia um mandado de prisão pendente Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:11 | Atualizado 05/05/2021 17:56

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, Marley Paiva, 26 anos, que tinha dois mandados de prisão pendentes por 'saidinha de banco' e roubo. Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) chegaram a Marley com base em informações e monitoramento do setor de inteligência da unidade policial, quando ele participava de uma 'saidinha de banco' no Centro do Rio. Durante o assalto, um dos suspeitos que estava com Marley chegou a atirar contra os policiais civis e atingiu um pedestre, que ficou ferido superficialmente.

Além de Marley, participaram da ação dois homens que estavam em uma motocicleta e conseguiram fugir, mas foram identificados, segundo o delegado Hilton Alonso, da 21ª DP. A quadrilha é da comunidade do Fallet, em Santa Teresa, tendo como chefe Marcelo Mendes dos Santos, o "Sabão" ou "Sabão Querosene", que está foragido.



Policiais militares do Centro Presente auxiliaram nas buscas e Marley foi preso. Segundo Alonso, o preso responde por seis roubos.



Em dezembro de 2018, por volta das 11h30, Marley roubou a agência do Itaú Personalité, na Praia de Botafogo, Zona Sul do Rio, com oito comparsas. Na ocasião, os bandidos levaram R$ 800 mil.



Ainda em 2018, Marley e outros três homens roubaram R$ 10 mil do caixa de um depósito de bebidas em São João de Meriti, fugindo em um carro com a placa clonada. Na ação do grupo, uma funcionária chegou a ser algemada e alguns dos assaltantes usavam blusas da Polícia Civil.

Publicidade

No dia 16 de outubro de 2020, Marley Paiva foi indiciado por uma 'saidinha de banco', após a vítima ter sacado o valor de R$ 10 mil na boca do caixa da agência do Banco do Brasil, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Marley e mais um comparsa armado com uma pistola em uma moto abordaram a vítima em seu carro e levaram o dinheiro.



Por fim, em outubro de 2020, no dia 27, Marley Paiva participou de uma nova 'saidinha de banco', na mesma agência, após a vítima sacar R$ 5.803,68. Ele foi indiciado por roubo e encaminhado ao sistema prisional.