05/05/2021

Rio - O Bondinho Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) assinaram um acordo de cooperação técnica, nesta quarta-feira, para a criação do Circuito Histórico Bondinho Pão de Açúcar. A iniciativa, que tem o objetivo de explorar o lado histórico-cultural da cidade, terá um trajeto a ser visitado por ao longo dos mirantes.

"A história do Bondinho Pão de Açúcar se mescla com a história da cidade do Rio de Janeiro. O Circuito Histórico do Bondinho Pão de Açúcar promoverá enriquecimento cultural e histórico para todos os visitantes que passarem pelo parque. Esta iniciativa é mais uma oportunidade de, através do conhecimento, inspirar felicidade em todos que se conectam conosco", afirmou o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes.

Com a parceria, serão desenvolvidos estudos para selecionar mirantes e conteúdos que vão ser incluídos no percurso. As novas instalações devem ficar prontas a partir do segundo semestre deste ano e ficará disponível para todos os visitantes que comprarem o bilhete do parque.

O superintendente do Iphan no Rio de Janeiro, Olav Schrader, acredita que o acordo reflete a importância de um dos principais pontos turísticos, culturais e ecológicos do Brasil. "O Bondinho Pão de Açúcar é um símbolo não só carioca, como também do nosso país. Este acordo inédito vai alavancar o turismo através da experiência e da interpretação deste patrimônio histórico e paisagístico. Esperamos que este circuito se torne não apenas um indutor de geração de empregos e de inclusão social, mas que este monumento do pioneirismo da engenharia brasileira se torne também uma fonte de autoestima para todos", apontou.