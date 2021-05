Fiscalização dos agentes da Seop em Madureira, na Zona Norte Seop / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:28

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quarta-feira, uma ação de ordenamento e fiscalização no trecho entre a Estrada do Portela e a Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, Zona Norte do Rio.

Ao todo, 32 ambulantes foram fiscalizados no local; 25 deles não tinham autorização e foram notificados pela Coordenadoria de Controle Urbano (CCU).

Publicidade

Os agentes também atuaram para desobstruir o espaço público na passarela de Magno, que dá acesso à estação de trem da Supervia Mercadão de Madureira. Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (Goe) deram apoio a ação. Sete ligações clandestinas de energia foram desativadas pela Light e cerca de 300 kg de resíduos foram recolhidos pela Comlurb.