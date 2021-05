Agentes abordaram 535 motoristas em todo o estado Divulgação

Publicado 05/05/2021 18:41

Rio - No primeiro dia de maio, mês da conscientização para a segurança no trânsito, a Operação Lei Seca registrou alto número de casos de alcoolemia na blitz de fiscalização. Os agentes abordaram 535 motoristas em todo o estado, dos quais 119 estavam embriagados e foram retirados das ruas.



Os municípios de Queimados, na Baixada Fluminense, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, apresentaram as maiores taxas de condutores flagrados sob efeito de álcool. Duas blitzes foram realizadas em Queimados, e o percentual atingiu 28,4%. Já em Campos, as ações atingiram 21,4%. A média atual do estado é de 10%.



A Zona Oeste da cidade do Rio também registrou um alto índice. Nas ações realizadas na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, foram abordadas 146 pessoas, com 23,3% de casos registrados. Já na Barra da Tijuca, 13,4% dos motoristas estavam embriagados.



"Neste mês, estamos intensificando as blitzes nos locais onde temos registrado as maiores taxas de alcoolemia. Os altos índices são preocupantes, por isso seguimos diariamente realizando ações de fiscalização para que cada vez menos motoristas embriagados circulem nas ruas e possam provocar acidentes de trânsito", explica o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Luiz Carlos Segala.



Nesta segunda-feira, o padre Omar Raposo celebrou uma missa aos pés do Cristo Redentor, como parte das comemorações do Maio Amarelo. Em seguida, o monumento foi iluminado de amarelo durante uma hora.