Publicado 06/05/2021 09:34

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) ampliou, mais uma vez, a rede de supermercados que aceita o cartão alimentação para a compra dos itens da merenda dos alunos da rede de escolas da Prefeitura do Rio. Agora, são 1.315 estabelecimentos conveniados, de todos os portes e localizados em todas as regiões da cidade, para que os pais possam fazer as compras com o benefício que é distribuído regularmente pela SME para todos os estudantes.

Esta ampliação segue orientação da SME para que a operadora do cartão expanda, cada vez mais, a rede de mercados credenciados para oferecer novas possibilidades e propiciar mais comodidade para os responsáveis pelos alunos.

