Publicado 06/05/2021 22:24 | Atualizado 06/05/2021 22:31

Rio - Uma tentativa de assalto deixou um motorista ferido, na tarde desta quinta-feira, na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, Zona Central do Rio. Segundo a Polícia Militar, criminosos abordaram um veículo na altura da Rua Campos da Paz. Na ação, o motorista reagiu, perdeu o controle do carro, bateu em um poste e os criminosos fugiram.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista estava com a família parado em um sinal quando dois homens armados desceram de um outro carro e bateram no vidro do motorista, mandando os ocupantes desembarcarem. Os familiares conseguiram descer, no entanto, o motorista permaneceu e reagiu ao assalto, segurando a arma do criminoso.

Ao acelerar o carro, o criminoso disparou, mas ninguém foi atingido. O motorista perdeu o controle e bateu o veículo em um poste, que caiu sobre uma kombi. Os criminosos fugiram e o motorista abordado foi socorrido ao Hospital Souza Aguiar com escoriações.