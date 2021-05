Geir Cavalcante da Silva, de 53 anos Divulgação

Publicado 06/05/2021 22:41 | Atualizado 06/05/2021 22:43

Rio - Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), em ação conjunta com a 21ª DP (Bonsucesso), prenderam, nesta quinta-feira, Geir Cavalcante da Silva, de 53 anos. O criminoso, encontrado na Rua Seriema, em Olaria, Zona Norte do Rio, é suspeito de tentar matar sua ex-companheira no ano de 2015, ateando fogo na residência em que a mesma morava, após o término do relacionamento.



Segundo informações, Geir estava sendo monitorado com ajuda do Disque Denúncia, e foi localizado após descobrirem que o mesmo estaria visitando parentes na região. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio qualificado.

A ocorrência foi conduzida para a 21°DP, onde foi cumprido o mandado de prisão e tomada as medidas cabíveis. Ele será encaminhado para unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



. Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

. APP "Disque Denúncia RJ"

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.