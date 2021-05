Prefeitura do Rio aguarda lote de doses da CoronaVac para esta sexta-feira Divulgação/Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:34

Rio - A Prefeitura do Rio informou, na manhã desta sexta-feira, que espera receber um lote de doses da CoronaVac ainda hoje. A remessa de 40 mil doses do Instituto Butantan está prevista para chegar às 13h no Rio. O anúncio foi dado durante a divulgação do 18º Boletim Epidemiológico da Covid-19.

Por conta dos atrasos na produção do imunizante, o calendário para a segunda dose da CoronaVac sofreu alterações no município.

"O lote não será suficiente para antecipar o calendários, mas vai permitir a continuidade da vacinação de segunda dose em idosos que tomaram a CoronaVac".

Segundo a atualização do calendário , esta sexta-feira é o dia de idosos de 67 anos vacinarem. No sábado (8), será a vez dos idosos com 66 anos receberam a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que as doses serão aplicadas exclusivamente no período da manhã.

Depois de sábado, o calendário só volta na quinta-feira seguinte (13), para idosos com 64 e 65 anos. Enquanto aqueles com 61, 62 e 63 anos terão o esquema vacinal completado na segunda-feira, 17/05.

Aplicação de 2ª dose de CoronaVac no Rio Divulgação / Secretaria Municipal de Saúde



As demais pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira aplicação entre 10 e 17 de abril deve comparecer aos postos no dia 17 de maio. Para quem tomou a primeira dose da CoronaVac após 17 de abril não haverá adiamento na aplicação da segunda dose. As demais pessoas que foram vacinadas com a primeira dose da CoronaVac entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a 2ª dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira aplicação entre 10 e 17 de abril deve comparecer aos postos no dia 17 de maio. Para quem tomou a primeira dose da CoronaVac após 17 de abril não haverá adiamento na aplicação da segunda dose.

Prefeitura divulga novas medidas de restrição

A Prefeitura do Rio divulgou, na manhã desta sexta-feira, novas mudanças nas medidas de restrição para conter a covid-19 . A decisão foi publicada em Diário Oficial. Praias, parques e cachoeiras foram liberadas também aos finais de semana e feriados. Anteriormente, era permitido apenas nos dias úteis.

O novo decreto prevê mudanças nos horários de bares, restaurantes e quiosques. Agora, não têm mais hora limite para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h. A população também pode permanecer em via pública durante a madrugada.

As casas de evento e apresentações artísticas em espaços de evento estão liberadas, com capacidade de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos. Também é necessário cumprir o distanciamento mínimo de 1,5m. Porém, boates, danceterias e salões de dança seguem proibidas.

Nas academias, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico ficam permitidas as aulas em grupos, com a ocupação dos ambientes limitada a um indivíduo a cada quatro metros quadrados.

As medidas começam a valer a partir de hoje e vão até dia 20 de maio.

Novos decretos:



- Casas de espetáculos podem funcionar com 40% da capacidade em locais fechados;

-Bares, restaurantes e quiosques não têm mais hora para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h;

- Praias, cachoeiras e parques estão liberadas na final de semana

Permanece suspenso:



- Funcionamento de boates, danceterias e salões de dança;

- Rodas de samba e de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e

particulares;

- Entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no município, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem;