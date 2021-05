Prefeitura de Niterói antecipa vacinação contra covid-19 na próxima semana Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:40 | Atualizado 07/05/2021 09:49

Rio - A Prefeitura de Niterói divulgou, na noite desta quinta-feira, durante uma live, que vai antecipar o calendário de vacinação contra a covid-19 para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). O município vai imunizar, a partir desta segunda-feira, pessoas com 45 ou mais. Até o dia 15, devem ser imunizadas pessoas de 35 anos ou mais. Veja lista de comorbidades incluídas como prioridades para a vacinação contra a covid-19.

De acordo com o anúncio da prefeitura, nesta segunda e terça-feira, pessoas com 45 anos ou mais já podem ser vacinadas. Na quarta e quinta, quem tiver 40 ou mais, e na sexta e sábado, pessoas com 35 ou mais. Vale ressaltar que é preciso ter alguma comorbidade ou deficiência permanente para conseguir ser imunizado nesta etapa da vacinação.

Pacientes com doença renal crônica, pessoas com Síndrome de Down, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas) – todos acima de 18 anos – podem ir aos postos de vacinação para tomar a primeira dose em qualquer dia da semana.

Em suas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, afirmou que o município espera que o Ministério da Saúde acelere o envio de vacinas para que a população seja imunizada o mais rápido possível.



"Já avançamos na vacinação de idosos de até 60 anos e agora estamos realizando a imunização de pessoas com comorbidades. Enquanto seguimos com o calendário de vacinação e aguardamos o envio de mais doses pelo Ministério da Saúde, é essencial que a população siga utilizando máscara e cumprindo os protocolos de higiene e distanciamento social, evitando aglomerações", disse Grael.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, explicou que esse calendário acaba no dia 31 de maio, para começar a vacinação das pessoas com doenças pré-existentes a partir de 18 anos.



"Estamos finalizando esse calendário em menos de 30 dias. Depois dos idosos, essas são as pessoas que correm mais risco com a covid-19, por isso é muito importante acelerarmos essa imunização e contarmos com a adesão da população. Se você estiver dentro dos critérios, busque nossos postos para continuarmos protegendo a nós e aos nossos entes queridos", afirmou.



O secretário ainda adiantou que existe a possibilidade de chegar novas doses de CoronaVac nesta sexta-feira. Caso isso aconteça, a Prefeitura de Niterói vai divulgar novo cronograma de segunda dose para o imunizante.



Calendário atualizado de vacinação de pessoas com deficiência permanente ou comorbidades para a próxima semana (10 a 15 de maio):



Segunda e terça (10 e 11 de maio) – 45 anos ou mais

Quarta e quinta (12 e 13 de maio) – 40 anos ou mais

Sexta e sábado (14 e 15 de maio) – 35 anos ou mais