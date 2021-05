Previsão é de chuva moderada a forte nas próximas horas Valter Campanato/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 09:32 | Atualizado 07/05/2021 12:56

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 8h50 desta sexta-feira (07) devido aos núcleos de chuva que vão de moderada a forte na região de Sepetiba. Entre 8h15 e 8h30, houve registro de chuva forte na estação (10,8mm) e moderada em Santa Cruz (2,4mm), Recreio (2,4mm) e Grota Funda (1,6mm).



Segundo o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré detecta núcleos de chuva moderada a forte isolada nas regiões de Sepetiba, Guaratiba e Grota Funda com deslocamento em direção à Barra da Tijuca. A previsão é de chuva moderada a forte isolada nas próximas horas.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um bolsão d’água ocupa uma faixa em cada um dos sentidos da Avenida Armando Lombardi, próximo ao Barra Point. Na Avenida Ayrton Senna um bolsão d’água ocupa uma faixa na altura da Vila do Pan, no sentido Linha Amarela. Na rua do Catete, na Zona Sul do Rio, uma faixa é ocupada com acúmulo de água. A Comlurb foi acionada para o local. Já na Zona Norte, um bolsão d’água ocupa duas faixas da Rua Conde do Bonfim, na altura da Rua Visconde de Cabo Frio. Na Epitácio Pessoa, um bolsão d’água ocupa uma faixa da via, na altura da rua Vinícius de Moraes.

Muita chuva zona sul do Rio.

Rua Santa Clara, Copacabana. #RJTV pic.twitter.com/oVNQRaGOXb — Paulo Henrique (@pauloohhenriq) May 7, 2021

A previsão para o fim de semana é de chuva e temperaturas mais amenas, com mínima entre 16ºC e 14º no sábado e no domingo, respectivamente. A máxima prevista é de 26ºC nos dois dias. Na segunda-feira, o sol começa a aparecer e não há previsão de chuva, as temperaturas no entanto, continuam caindo e podem chegar a 13ºC.

CUHVA MUITO FORTE | Nos últimos 15min, entre 11h45 e 12h, no Jardim Botânico (15,2mm) e chuva forte em Laranjeiras (10,4mm). #chuvarj pic.twitter.com/EkzQlwAb5I — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 7, 2021

De acordo com o Clima Tempo, a frente fria atinge a Capital, Niterói, Mesquita e Nilópolis, na Região Metropolitana.



RECOMENDAÇÕES DA PREFEITURA:

- Siga sua rotina;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações.

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta

enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!

- Baixe o aplicativo do COR, disponível em Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS:

(http://bit.ly/appcor_ios )

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).



Saiba mais sobre os novos estágios operacionais: http://bit.ly/novosestagios

Acompanhe notícias em tempo real em www.twitter.com/OperacoesRio