Por O Dia

Publicado 07/05/2021 13:53 | Atualizado 07/05/2021 13:55

Rio - Cariocas já enfrentam problemas causados pela chuva que começou na madrugada desta sexta-feira (07). De acordo com o Sistema Alerta Rio da prefeitura, a previsão para o fim de semana é de chuva e temperaturas mais amenas, com mínima de 16ºC no sábado e 14º no domingo. A máxima prevista é de 26ºC nos dois dias. Na segunda-feira, o sol começa a aparecer e não há previsão de chuva, mas as temperaturas continuam caindo e podem chegar a 13ºC. Em diversos pontos da cidade há bolsões d’água interditando vias importantes.



De acordo com o Climatempo, a frente fria atinge a Capital, Niterói, Mesquita e Nilópolis, na Região Metropolitana.

Quem precisa passar pela Avenida Brasil enfrenta transtornos. Na via, uma faixa da pista lateral na altura de Benfica está interditada por causa de um alagamento, sentido Zona Oeste.

Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um bolsão d’água ocupa uma faixa em cada um dos sentidos da Avenida Armando Lombardi, próximo ao Barra Point. Na Avenida Ayrton Senna um bolsão d’água ocupa uma faixa na altura da Vila do Pan, no sentido Linha Amarela. Na rua do Catete, na Zona Sul do Rio, uma faixa é ocupada com acúmulo de água. A Comlurb foi acionada para o local. Já na Zona Norte, um bolsão d’água ocupa duas faixas da Rua Conde do Bonfim, na altura da Rua Visconde de Cabo Frio. Na Epitácio Pessoa, um bolsão d’água ocupa uma faixa da via, na altura da rua Vinícius de Moraes.

#zonasul #lagoa pic.twitter.com/YwvyQyPTWj AV. EPITÁCIO PESSOA | BOLSÃO D'ÁGUA ocupa duas faixas da via, na altura do número 2.900, próximo ao Parque dos Pedalinhos, sentido Túnel Rebouças. Comlurb no local. #chuvarj

— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 7, 2021 Um alagamento também atingiu a Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um alagamento também atingiu a Rua Figueiredo Magalhães, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

