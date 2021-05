Cerca de 350 mil pessoas esperam pela aplicação da segunda dose da Coronavac Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 14:44

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), realizou um levantamento, com a colaboração dos 92 municípios, sobre o total de doses de segunda aplicação da vacina CoronaVac que estavam pendentes. Segundo o documento, encaminhado na última quarta-feira (5), ao todo, são cerca de 350 mil pessoas que esperam pela segunda aplicação da vacina. Na última quinta-feira (6), a SES iniciou a entrega de 427,2 mil doses de vacinas pelo estado , sendo 331,2 mil de Oxford/AstraZeneca e 96 mil de CoronaVac.

"Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais (Cosems), ficou definido que as doses de CoronaVac que chegaram ao estado neste final de semana serão enviadas aos municípios que informaram estar em déficit. Dessa forma, os imunizantes foram distribuídos de forma equânime e proporcional, de acordo com o total informado por cada secretaria municipal de Saúde", informou a pasta.

O imunizante da Oxford/AstraZeneca é destinado à segunda dose de trabalhadores da saúde, pessoas de 65 a 69 anos e de 85 a 89 anos, povos e comunidades tradicionais quilombolas. Quanto às doses de CoronaVac, todas são para segunda aplicação de pessoas com 60 a 64 anos, forças de segurança e salvamento e armadas e trabalhadores da saúde.

De acordo com a SES, a planilha repassada ao Ministério da Saúde não trata apenas das doses em atraso, mas também das que devem ser aplicadas nas próximas semanas. A pasta reforçou ainda que os municípios são responsáveis por aplicar a vacina e informar os dados no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).



"A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) envia rotineiramente ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública planilhas com os quantitativos atualizados de doses distribuídas por municípios. De acordo com o quantitativo de doses de Coronavac já enviado pelo Ministério da Saúde ao estado e distribuído pela SES aos municípios, não há pendências". disse.