Publicado 08/05/2021 14:34

Rio - Em reunião na Câmara Comunitária de São Cristóvão, na manhã deste sábado (08), o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Rioluz, Bruno Bonetti, anunciaram que o Bairro Imperial vai receber o programa Luz Maravilha. Nesta primeira fase, serão instaladas 249 novas luminárias de led, abrangendo mais de 10 ruas e a Quinta da Boa Vista.

"A gente está começando hoje a implantação do programa. Em 90 dias, a noite vai virar dia aqui em São Cristóvão, trazendo mais segurança, além de uma sensação de cuidado e preservação", disse o prefeito.

Paes recebeu uma lista com pedidos de melhorias a serem feitas em São Cristóvão, entregue pelo presidente da Câmara Comunitária, Maurício Mendes. O prefeito disse que vai atender às principais reivindicações e relembrou que em seus dois primeiros mandatos construiu clínicas da família no bairro e implantou o programa Morar Carioca nas comunidades do Arará e da Barreira do Vasco.



O programa Luz Maravilha é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Rioluz, que foi viabilizado por uma Parceria Público-Privada (PPP), com o objetivo de modernizar e tornar mais eficiente todo o sistema de iluminação pública da cidade. O programa contempla também a modernização dos postes da Rioluz, que somam 15% dos postes existentes no município.



"O Luz Maravilha vai valorizar essa importante região da cidade que tem a Quinta da Boa Vista e ótimos restaurantes", conta Bonetti. A parceria inclui ainda a implementação de serviços dentro do conceito de cidade inteligente (Smart City), com a instalação de 10 mil câmeras de segurança, sendo que 40% delas contarão com tecnologia de reconhecimento facial; 5 mil pontos wi-fi; 4 mil sensores de resíduos sólidos em bueiros; e 6 mil sensores de sinais de trânsito, que vão melhorar o fluxo do tráfego.



Também estiveram no encontro os secretários municipais de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo; de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero; e de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, além do subprefeito do Centro, Leonardo Pavão.