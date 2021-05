Criminoso estaria em um apartamento na Rua General Artigas Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 08/05/2021 16:07 | Atualizado 08/05/2021 17:22

Rio - Um homem, que não teve o nome revelado, está nesse momento fazendo a própria família refém em um apartamento na Rua General Artigas, no Leblon, Zona Sul da cidade. As primeiras informações dão conta de que ele é um militar da Aeronáutica Brasileira e estaria armado. Há equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil no local.

A reportagem entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB), que informou que ainda não tem detalhes do acontecido.