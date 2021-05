O projeto Mulher Cidadã é um grande trabalho para impulsionar e fortalecer a rede de apoio às mulheres que sofrem violência Prefeitura Rio/ Divulgação

Publicado 08/05/2021 16:47

Rio - Dois meses após o lançamento do projeto Mulher Cidadã na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari, a Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) inaugurou, neste sábado (8), a segunda sala do projeto, agora no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande. A iniciativa é mais uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte (SMEL) e conta com o apoio da Subprefeitura da Zona Oeste



Na sala, foi realizada a primeira oficina 'Como ser uma manicure de sucesso?' comandada pelas voluntárias Ana Carolina da Silva e Thayane Cristiane da Silva, da Nailsisters. A aula contou com um momento motivacional, em que as participantes compartilharam um pouco da sua trajetória de superação até chegarem a ter o seu próprio negócio. Na hora da prática, as alunas receberam um kit e aprenderam técnicas de manicure.



"Queremos estar perto das mulheres da cidade, construindo redes de saberes e garantindo o acesso aos nossos serviços, especialmente para as mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade", afirmou Joyce Trindade, Secretária de Políticas e Promoção da Mulher.



Ao longo dos meses de maio e junho, haverá também oficinas de empreendedorismo, com foco no desenvolvimento de ferramentas de marketing; e de fotografia com celular, na qual as alunas aprenderão as técnicas para se obter uma boa foto, composição e luz, além do uso de aplicativos para tratamento de imagem e sua divulgação em redes sociais. Todas as oficinas serão oferecidas por voluntárias da região.



O projeto Mulher Cidadã visa criar redes de troca de conhecimento entre as mulheres, por meio de atividades voluntárias. Além disso, busca aproximar os serviços oferecidos pela SPM-Rio a mulheres de toda a cidade, com foco nas regiões com menor índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Já são mais de 130 voluntárias inscritas.



"O projeto é um grande trabalho para impulsionar a cidadania e fortalecer a rede de apoio às mulheres que sofrem violência. Por isso mesmo, ter mais uma vila com o Mulher Cidadã é uma forma de expandir essas ações para outras regiões da cidade. Além disso, mostra que ele já é bem-sucedido e que a parceria entre a SMEL e Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher só se fortalece", comemorou Guilherme Schleder, Secretário de Esportes.

A sala do Mulher Cidadã, no Miécimo da Silva, conta ainda com uma novidade: uma biblioteca comunitária com foco nas mulheres, oferecendo livros com temas que reforçam o empoderamento feminino. Esse espaço é fruto de uma parceria com o Instituto Cultural Rose Marie Muraro, a editora Rosa dos Ventos e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Superintendência de Leitura e Conhecimento, para doação de livros.



Microempreendedora quer se atualizar



A microempreendedora Ana Carla Nascimento, de 34 anos, revelou que se inscreveu no curso com o objetivo de se aperfeiçoar na profissão. Junto com a irmã, ela tem um salão de beleza em Inhoaíba, em Campo Grande, há 10 anos.



"A área da beleza vem se modificando rapidamente e a gente precisa estar atualizada. Estou aqui em busca de um diferencial nos serviços para oferecer aos meus clientes. Quero sempre aprender as novidades e crescer profissionalmente". disse Ana Carla, que se emocionou ao ouvir o relato de duas irmãs voluntárias no projeto. "Eu me espelho em vocês porque é uma história muito parecida com a minha e da minha irmã", contou.



As inscrições são feitas no próprio Centro Esportivo. São apenas 20 vagas por oficina devido à pandemia da Covid-19.



Confira os próximos cursos do projeto:



11/05 e 18/05 – Apoio Jurídico (Requerimento de pensão, acesso à Justiça)

Esta oficina é destinada aos direitos das mulheres e crianças da Zona Oeste do Rio, cujo objetivo é disseminar a informação jurídica das demandas de família, violência doméstica, previdência, renda e empregabilidade.



15/05 e 22/05 – Empreendedorismo (Estratégia e Marketing)

Como dar os primeiros passos para organizar as ideias de quem já é ou quer ser empreendedora, com foco no desenvolvimento de ferramentas de marketing.



25/05 e 01/06 – Fotografia de celular

