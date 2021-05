Frio e chuva chegam ao Rio neste sábado Estefan Radovicz / Agencia O Dia

08/05/2021

Rio - O Rio registrou neste sábado a temperatura mais baixa do ano. A menor marcação aconteceu no Forte de Copacabana, na Zona Sul. Lá, os termômetros marcaram 24,5°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o Climatempo, o fim de semana será de tempo instável e com possibilidade de chuva fraca a moderada a qualquer hora.



Alguns bairros já começam a registrar chuva nesta noite. É o caso de Bangu, Jacarepaguá e Barra, ambos na Zona Oeste.

Para este domingo a previsão ainda é de chuva a qualquer hora, com mínima de 17°C e temperatura máxima de 25°C.



Já na segunda-feira (10) e na terça (11), haverá redução de nebulosidade, com temperaturas amenas mas sem previsão de chuva. Uma frente fria pode chegar ao estado a partir de quarta-feira (12).

Com a mudança da previsão do tempo, a Marinha do Brasil divulgou alerta de ressaca no mar , com ondas de até 2,5 metros.