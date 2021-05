O município do Rio já tem 24,5% da população imunizada com a primeira dose Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 19:27

Rio - A Prefeitura do Rio informou que, somente neste sábado (8), foram 73.141 pessoas vacinadas contra a covid-19, entre primeira e segunda doses (D1 e D2). O município já tem 24,5% da população imunizada com a D1 e fez a aplicação da primeira dose em 1.654.584 pessoas.



Segundo a prefeitura, os postos de vacinação funcionaram até mais tarde neste sábado, a maioria até as 17 horas. O fluxo de pacientes em busca da vacina foi muito maior que o esperado, e o início da vacinação foi antecipado em algumas unidades com o objetivo de acelerar o atendimento. A espera pela imunização foi de 25 minutos, em média, e chegou a uma hora em algumas unidades.



Com a chegada de uma remessa da vacina Coronavac nesta sexta-feira (7), a segunda dose do imunizante foi ofertada em todos os postos de vacinação e está mantida para idosos acamados e aqueles com mais de 66 anos de segunda (10) a quarta-feira (12).



Na próxima semana, a partir de segunda-feira, o calendário para primeira dose volta a ser segmentado por gênero e idade, e é voltado exclusivamente para pessoas dos grupos prioritários. Mulheres de 49 anos dos grupos prioritários serão imunizadas na segunda-feira, homens da mesma idade na terça, e assim por diante.

Desde que tenham 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com síndrome de Down e doença renal crônica (pacientes dependentes de diálise) não têm mais restrição de idade para se vacinar.



Nesta fase da campanha são atendidos os grupos prioritários das pessoas com comorbidades (conforme lista do Programa Nacional de Imunizações), trabalhadores da saúde e guardas municipais diretamente envolvidos nas ações de combate à covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social em contato direto e constante com o público.



Na próxima quinta-feira (13), a prefeitura afirmou que retornará a aplicação da Coronavac para completar o esquema vacinal de idosos de 65 e 64 anos. Na segunda-feira, dia 17 de maio, serão imunizados os de 63, 62 e 61 anos com a D2.



Os demais vacinados que não sejam idosos que receberam a primeira dose entre 5 e 9 de abril devem comparecer aos postos 10 dias após a data marcada em seus comprovantes para a segunda dose. Aqueles que receberam a D1 entre 10 e 17 de abril devem comparecer aos postos no dia 17 de maio. Não deve haver adiamento da segunda dose para quem recebeu a primeira após 17 de abril.



O planejamento foi desenvolvido de acordo com a previsão de envio de remessas da vacina divulgada pelo Instituto Butantan. Mais informações sobre o calendário de vacinação estão disponíveis no site coronavírus.rio/vacina.