Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 08:14

Rio - Uma adolescente de 16 anos foi baleada após sofre uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (8), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava saindo de um baile funk clandestino, no bairro Amendoeira.

A menor foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. Após ser atendida, disse à polícia que foi abordada por dois bandidos em uma moto que tentaram levar seu telefone celular.

A menina contou que resistiu ao assalto e não quis entregar o telefone. Por conta disto, um dos bandidos atirou na perna dele e, logo depois, fugiu.

A ocorrência foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro).

Por conta da pandemia do novo coronavírus, São Gonçalo segue algumas medidas de restrições para conter o avanço da doença. Eventos em locais fechados, como shows e bailes, ainda estão proibidos.

De acordo com o portal Transparência Covid-19, da Prefeitura de São Gonçalo, o munícipio tem 32.048 confirmados da doença. Ao todo, são 979 mortes em decorrência da contaminação. Outros 93 óbitos são investigados.