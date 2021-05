Por O Dia

Publicado 09/05/2021 18:28 | Atualizado 09/05/2021 18:46

Rio - O Dia das Mães deste domingo teve o tempo nublado na cidade do Rio de Janeiro. Houve registros de chuva fraca isolada durante os períodos da manhã e da tarde em algumas regiões. A menor temperatura foi registrada no Alto da Boa Vista, com 21,4°C às 9h30.

Na segunda-feira (10) e na terça-feira (11), o tempo volta a ficar estável no município do Rio, com redução

gradual de nebulosidade e sem previsão de chuva.

A partir do final da tarde de quarta-feira (12), a aproximação e passagem de uma nova frente fria irá influenciar as condições de tempo na cidade. Há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada,

podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado.

Na quinta-feira (13), o cenário se mantém, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada durante os períodos da madrugada e manhã. A partir da tarde, a previsão é de chuva fraca a moderada

isolada. Os ventos estarão moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas em declínio.